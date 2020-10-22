У четвер вранці, 22 жовтня, в Києві інвестори житлових комплексів банку "Аркада", який Національний банк раніше визнав неплатоспроможним, пікетували Офіс президента.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Протестувальники принесли із собою великі плакати з написами: “Президент, ти гарант! Гарантуй добудувати!”, “Зеленський, не будь байдужим до 13000 інвесторів “Аркади”!” та інші.

В руках учасники акції тримали прапори з написами “Інвестори банку “Аркада”.

На тротуарі перед будівлею ОПУ протестувальники також розклали великий плакат з портретами президента Володимира Зеленського, мера Києва Віталія Кличка та написом “Зеленський мовчить!”.

Учасники акції слухали представників інвесторів, дуділи в дудки і включали періодично музику.

Після завершення акції на Банковій протестувальники рушили пішою ходою до Київської міської держадміністрації.

Біля КМДА вони планують перекрити Хрещатик і звернутися до мера Кличка з вимогами.

Паралельно на Хрещатик рушив автомітинг інвесторів.

Ні, не матч збірної. Ошукані вкладники банку “Аркада” знову протестують. Сьогодні були під ОП, потім прийшли до КМДА. Обіцяли перекрити Хрещатик. pic.twitter.com/GNWCjx3iF3 — Букви (@Bykvu) October 22, 2020

Учасники акції зазначають, що ще 25 серпня поточного року Національний банк України визнав банк “Аркада” неплатоспроможним і запустив процес ліквідації. Це банк, в який було інвестовано мільярди гривень на будівництво квартир.

За розпорядженням мера столиці Віталія Кличка, “Київміськбуд” має провести аудит трьох комплексів і підрахувати, скільки коштів буде потрібно на добудову. Термін аудиту – два місяці. Інвесторам вже офіційно заявили, що результати аудиту повідомлять у листопаді, тобто після виборів.

Інвестори вважають, що після місцевих виборів про їхню проблему забудуть.

Вони вимагають від вищого керівництва держави, зокрема президента Володимира Зеленського, вжити заходів для відновлення і завершення будівництва всіх будинків без доплат з боку інвесторів. Подібні вимоги також висунуті до мера Києва Кличка.