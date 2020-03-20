Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Зазначається, що киянин після повернення зі Швейцарії зробив тест на коронавірус в одному з приватних медичних центрів, і в нього виявили COVID-19. Проте клініка не повідомила про позитивний тест Міністерству охорони здоровʼя та Центру громадського здоровʼя.

Діагноз підтвердила та повідомила про результати одна з німецьких лабораторій.

Прокуратура розпочала розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням). Санкція статті передбачає штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці зафіксовано третій випадок захворювання коронавірусів. Це 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Кличко також зазначав, що чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів, який не повідомив про позитивний результат ні в Міністерство охорони здоров’я, ні в Центр громадського здоров’я.