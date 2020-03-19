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В Киеве третий человек заразился коронавирусом

В Киеве зарегистрировали третий случай инфицирования коронавирусом.

Четверг, 19 марта 2020, 17:50

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

“В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирус. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни в Министерство здравоохранения, ни в Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий”, – написал Кличко.

Он отметил, что сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

“Еще раз призываю: не будьте легкомысленными! Берегите себя. По возможности, оставайтесь дома!” – подчеркнул мэр Киева.

Напомним, по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно было подтверждено 16 случаев заражения, из них 2 летальных.

  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.
  • Обычные хирургические маски (голубого цвета, продающиеся в аптеке) не защищают от вируса или бактерий. Об этом #Буквам рассказал Илья Бурлаченко, ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.
Теги: Киев, коронавирус, Кличко

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