Сьогодні на алеї Героїв Небесної Сотні у центрі Києва відслужили панахиду за загиблими під час Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Десятки людей прийшли до храму Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ, щоб вшанувати пам’ять загиблих. Люди приносили квіти, лампадки та українські прапори.

Панахиду відслужили священники Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви.

На панахиді були присутні родичі загиблих та постраждалі, а також міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.