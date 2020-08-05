У Києві за добу коронавірус COVID-19 був підтверджений у ще 150 жителів. Також зафіксовано один летальний випадок.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Ще в 150 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 139 киян. На сьогодні в столиці вже 8812 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.

Серед нових хворих:

• 81 жінка у віці від 18 до 95 років;

• 61 чоловік у віці від 20 до 79 років;

• п’ять дівчаток від 5 до 17 років і троє хлопчиків від 4 до 15 років.

Захворіли, в тому числі, 6 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 44 хворих на COVID-19. Всього за період пандемії хворобу подолали 3088 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 29, в Дарницькому – 27, у Солом’янському районі – 23 випадки.