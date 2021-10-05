У Мережі розповсюдили неправдиву інформацію про те, що з 5 жовтня у Києві потрапити до державних установ зможуть тільки громадяни, які мають підтвердження вакцинації проти коронавірусу чи результат відповідного тесту.

Однак у КМДА інформацію спростували.

Користувачі поширювали інформацію, яку нібито бачили на сторінці Солом’янської районної державної адміністрації. Там сказано, що з 5 жовтня громадян, які приходитимуть до ЦНАПів (Центрів надання адміністративних послуг) не прийматимуть, якщо у них не буде:

документа, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації проти коронавірусу;

негативних результатів ПЛР-тесту чи експрес-тесту на наявність коронавірусу (тест має бути зроблено не більше, ніж за 72 год до відвідування ЦНАПу).

Такі “обмеження” не стосуватимуться громадян до 18 років.

Однак у Київській державній міській адміністрації цю інформацію спростували. У повідомленні пояснили, що такі обмеження можливі тільки у тому випадку, якщо в місті почне діяти “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки.

“Йдеться про підготовку структурних підрозділів міської та районних адміністрацій, організацій, підприємств та установ столиці до організації приймання громадян за умови перевірки сертифікатів, що підтверджують вакцинацію проти COVID-19, або негативного результату тестування на COVID-19”, – пояснили у КМДА.

З 5 жовтня такі обмеження не вводили й не планували вводити, оскільки наразі у Києві встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки. Він передбачає, що наявність COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів не є обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ.

Серед обмежень, які повинні виконувати відвідувачі закладів – наявність захисної маски та дотримання дистанції.

Як відомо, 23 вересня в Україні набули чинності правила “жовтого” рівня епідбезпеки, який передбачає обмеження кількості учасників масових заходів, відвідуваності закладів культури, громадського харчування, спортивних та фітнес-центрів.