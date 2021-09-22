Кабмін пропонує бізнесу два варіанти роботи під час карантину, – Шмигаль

Бізнес у "жовтій" та "червоній" карантинних зонах зможе працювати без додаткових обмежень за деяких умов.

Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник Кабміну нагадав, що завтра по всій Україні запроваджується “жовтий” рівень епідеміологічної небезпеки. Водночас Уряд пропонує підприємцям два варіанти роботи під час карантину.

“Бізнес може працювати без додаткових обмежень, але для цього 80% персоналу та всі відвідувачі мають бути вакцинованими. Бізнес має самостійно перевіряти наявність COVID-сертифікатів. І другий варіант – працювати з усіма додатковими обмеженнями по “жовтій” зоні й не перевіряти документи про вакцинацію”, – наголосив прем’єр.

Також Шмигаль зазначив, що у “жовтій” зоні карантину 80% персоналу навчального закладу мають бути вакциновані принаймні однією дозою, щоб заклад міг далі працювати.

Очільник Уряду наголосив, що найближчим часом деякі регіоні України зможуть перейти до червоної зони. Там бізнес зможе працювати якщо 100% працівників та відвідувачів будуть вакциновані.

“Вакцини працюють і захищають людей. Понад 99% смертей від коронавірусу – це ті, хто не був вакцинований. Більше ніж 98% госпіталізованих з коронавірусом – це не вакциновані люди”, – зазначив Шмигаль.