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У Києві визначили лікарні, куди прийматимуть хворих на коронавірус, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві визначили лікарні, де підготовані бокси в інфекційних відділеннях, що зможуть приймати людей на карантин і лікування у випадку можливого розповсюдження коронавірусу.

Четвер, 27 лютого 2020, 13:33

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

“Ви бачите, яка ситуація і наскільки схвильовані українці щодо можливого розповсюдження коронавірусу. У столиці і в країні випадків захворювань не зареєстровано. Але ми повинні бути готові до того, якщо таке трапиться. У Києві визначені лікарні, де підготовані бокси в інфекційних відділеннях, що зможуть приймати людей на карантин і лікування“, – заявив Кличко.

Він додав, що у п’ятницю, 28 лютого, разом із фахівцями Міністерства охорони здоров’я, в одній зі столичних лікарень буде проведено навчання для медиків – як оперативно і злагоджено діяти в ситуаціях виявлення випадків захворювання чи підозри на коронавірус.

Крім того, мер столиці зазначив, що також необхідно здійснювати просвітницьку кампанію в школах, інших соціальних закладах, у публічних місцях.

Теги: КМДА, Київ, коронавірус, Кличко

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