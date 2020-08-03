Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
“Ще у 102 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 135 киян. В даний час в столиці 8554 підтверджених випадки захворювання Covid-19”, – йдеться в повідомленні.
Серед захворілих – 6 медиків. У лікарні столиці госпіталізували 14 пацієнтів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (19), Шевченківському (18) і Деснянському (17) районах.
- Раніше повідомлялося, що 1 серпня в Києві зафіксовано 110 нових випадків захворювання коронавірусом.
- В Україні за 2 серпня зафіксовано 990 нових випадків захворювання на COVID-19. Усього за добу одужало 333 пацієнти.