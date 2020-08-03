У Києві за останню добу у 102 осіб виявили COVID-19, всього в місті вже 8554 підтверджених випадки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

“Ще у 102 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 135 киян. В даний час в столиці 8554 підтверджених випадки захворювання Covid-19”, – йдеться в повідомленні.

Серед захворілих – 6 медиків. У лікарні столиці госпіталізували 14 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (19), Шевченківському (18) і Деснянському (17) районах.