У південному китайському місті Гуанчжоу африканців виганяють з з'ємних квартир та будинків, а також готелів, звинувачуючи їх у поширенні коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Африканці розповіли виданню, що багатьох з них змушують пройти тестування на COVID-19 та поміщають на карантин на 14 днів, незважаючи на відсутність симптомів або контактів з хворими.

Зазначається, що це відбувається на тлі підвищеного освітлення в ЗМІ так званої другої хвилі випадків коронавірусу, викликаних інфекціями за межами Китаю. Також на цьому тижні президент Китаю Сі Цзіньпін закликав владу уважно стежити за людьми, що в’їжджають з інших країн.

При цьому, за словами віце-міністра закордонних справ Ло Чжаохуейя, 90 % приїжджих в Китай мають китайські паспорти.

“З початку спалаху коронавірусу Китай і африканські країни завжди підтримували один одного і завжди разом боролися з вірусом. Я хотів би наголосити, що китайський уряд однаково ставиться до всіх іноземців у Китаї, виступає проти будь-яких диференційованих методів, спрямованих на конкретні групи людей, і не допускає дискримінаційних дій”, – заявив в четвер офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзяні.

Гуанчжоу вже давно має найбільшу африканську громаду в Китаї. Оскільки багато африканців в місті мають короткострокові робочі візи, вони їздять до Китаю кілька разів на рік, що ускладнює розрахунок чисельності населення африканського міста. Жителі Африки говорять, що неприязнь місцевих до них не є чимось новим. Але коли в цьому місяці в африканському співтоваристві були зареєстровані перші випадки коронавірусу, це посилило існуючу напруженість.

Наприклад, в зведенні від 4 квітня стверджувалося, що громадянин Нігерії з COVID-19 напав на китайську медсестру, яка намагалася зупинити його, коли той намагався втекти з ізолятора в лікарні Гуанчжоу. Ця новина була широко поширена в соціальних мережах, і після цього, за словами африканців, почалася расистська реакція проти їх спільноти.