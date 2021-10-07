Старший член Комітету з закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав президента країни Джо Байдена терміново ввести санкції проти російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це йдеться у його заяві.

Маккол вважає, що Росія використовує газопровід “Північний потік – 2”, як “зброю”.

“Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель зобов’язалися реагувати, якщо Росія намагатиметься використовувати енергетику, як зброю. Але обидва закривають очі на зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, аби вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу”, – пояснив він.

Конгресмен-республіканець сказав, що Росія маніпулює європейським ринком газу й наближає момент початку енергетичної кризи в Європі. На його думку, якщо адміністрація Байдена не відреагує на цей заклик, аби зупинити запуск газопроводу, то “подарує російському президенту (Володимиру Путіну) ще один вид зброї проти України та інших європейських партнерів”.

22 вересня, процедурний комітет Палати представників ухвалив деякі поправки до оборонного бюджету США на 2022 рік, що передбачає запровадження санкцій проти Росії, а також — заходи щодо протидії “Північному потоку – 2”.

10 вересня у російському “Газпромі” повідомили, що будівництво російського газопроводу “Північний потік – 2” повністю завершено.

На початковій стадії будівництва планувалося, що газопровід побудуть не пізніше кінця 2019 року. Однак перша проблема в процесі будівництва була пов’язана з Данією. Влада країни не дала дозволу на прокладку трубопроводу через свою економічну зону.

Коли трубопровід був готовий на 93,5%, до гри долучилися США. Країна ввела санкції проти російських компаній, які займалися будівництвом. Європейські учасники одразу відмовились допомагати Росії в будівництві.

Відновити будівництво вдалося лише наприкінці січня 2021 року, по суті, після інавгурації Джо Байдена президентом США.

Через “Північний потік – 2” щороку можна буде транспортувати 55 мільярдів кубічних метрів газу.

На думку республіканців, якщо газопровід запрацює – це лише посилить залежність Європи від російських енергоресурсів та дасть Кремлю можливість впливати на “трансатлантичних союзників Вашингтону”. Блокуючи призначення до Мінфіну, сенатори сподіваються тиснути на Білий дім.

“Так званий договір Білого дому з Німеччиною дає Володимиру Путіну (президенту Росії) геостратегічну перемогу, укріпляє корумпований вплив Росії в Європі та різно ослаблює безпеку України, Польщі та інших країн, які знаходяться на передовій кремлівської агресії”, – йдеться в листі сенаторів до голів сенатських Комітетів з діяльності банків та міжнародних відносин.

У середу, 15 вересня, має відбутися голосування за кандидатури Браяна Нельсона та Елізабет Розенберг. Нельсон має шанс стати заступником міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою, а Розенберг – помічницею міністра з питань боротьби із фінансуванням тероризму.

“Північний потік – 2”: ризики для України

У 2017 році експосол США в Україні Марі Йованович заявляла про те, що проєкт “Північний потік – 2” може спричинити економічний колапс в Україні. За даними Держдепу США, Україна може втрачати по 3% ВВП на рік. Це пов’язано з тих, що не буде транзитних платежів та “віртуального реверсу”.

Експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк оцінював втрати України приблизно у 2 мільярди доларів на рік. Це, приблизно, сума доходів від транзиту газу.

Словаччина вважає російський газопровід “Північний потік-2” економічно непотрібним і політично шкідливим проєктом.