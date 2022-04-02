Колона російських військових увійшла у Конотопський район Сумщини. Так, ЗС РФ сформували певний "коридор" для відступу техніки з Київщини та Чернігівщини.

Про це сповістив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Живицький також попередив, що російські солдати становлять загрозу для людей і можуть стріляти по тим, кого помічатимуть поруч з собою.

“Вони (ЗС РФ – ред.) дуже бояться місцевих жителів і наших військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон”, – наголосив Дмитро Живицький.

Як приклад, у Бурині війська РФ 1 квітня обстріляли будинки мирних жителів та цивільну машину з людьми. Постраждалих людей передали медикам та надають їм необхідну допомогу.