Про це сповістив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Живицький також попередив, що російські солдати становлять загрозу для людей і можуть стріляти по тим, кого помічатимуть поруч з собою.
“Вони (ЗС РФ – ред.) дуже бояться місцевих жителів і наших військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон”, – наголосив Дмитро Живицький.
Як приклад, у Бурині війська РФ 1 квітня обстріляли будинки мирних жителів та цивільну машину з людьми. Постраждалих людей передали медикам та надають їм необхідну допомогу.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Енергодарі російські солдати почали викрадати, обстрілювати та закидати гранатами мирних мешканців, які сьогодні вранці вийшли на проукраїнський мітинг.
- Солдати ЗС РФ вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Чернігова. За добу був завданий по міському онкологічному диспансеру.