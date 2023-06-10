9 червня на широкій території південно-східної України другу добу поспіль точились інтенсивні бої, коли ЗСУ атакували російських окупантів у кількох місцях. Водночас у США наголошують, що поки рано оцінювати успіхи України.

Джерело: The New York Times

Обом сторонам довелось боротись ще й з потужною повінню, спричиненою підривом росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині. Проте запеклі бої на сході вказували на те, що почався довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ вважають аналітики, а також західні та російські офіційні особи.

Двоє високопосадовців США, які говорили на умовах анонімності, підтвердили, що українські війська, як і очікувалося, зазнали втрат – зокрема й втрат у техніці – на початку боїв, але сказали, що секретні оцінки кількісного визначення втрат ще розробляються.

Інформації про втрати росіян не було, проте відомо, що сторона, яка атакує, зазнає на початку більших втрат аніж та, яка захищається. Аналітики попереджають, що прорватися через російські лінії буде важко і це коштуватиме дорого.

Росіяни спорудили шари оборони — з окопами, бункерами, мінними полями, бетонними перешкодами для танків і гарматними точками — а рівнинна поверхня робить наступаючі війська ЗСУ вразливими для російської артилерії та авіації.

Відео та фото, опубліковані провоєнними російськими блогерами та підтверджені The New York Times, показують, що принаймні три танки Leopard 2 німецького виробництва та вісім бойових машин Bradley американського виробництва нещодавно були покинуті українськими військами або знищені.

І Україна, і Росія дали позитивні, але розпливчасті оцінки, які містили мінімум деталей битви. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні увечері 8 червня заявив, що ЗСУ досягають результатів “крок за кроком”, але не сказав, які це результати, а українські військові заявили 9 червня, що “ворог продовжує оборонятися”.

9 червня президент Росії Володимир Путін заявив під час публічного виступу в Сочі, що Україна почала контрнаступ, про що свідчить використання нею “стратегічних резервів”. За його словами, українська армія не досягла прогресу, але все ще має “наступальний потенціал”.

Офіційні особи Пентагону та військові аналітики дедалі більше оптимістично оцінюють перспективи України повернути собі більшу частину окупованої Росією території.

“Це не те, про що можна судити на основі кількох днів боїв Наступ триватиме тижнями і, ймовірно, місяцями”, — написав Майкл Кофман, директор російських досліджень у CNA, дослідницькому інституті в Арлінгтоні, штат Вірджинія, у повідомленні у Twitter у п’ятницю.

Інститут вивчення війни, аналітична група у Вашингтоні, написала увечері 8 червня , що Україна ще не залучила до наступу всі щойно навчені та екіпіровані частини, які вона підготувала, і веде бої в Запорізькій області проти російських підрозділів. які були значно сильнішими, ніж ті, що були в інших місцях уздовж фронту.

Українці атакували в кількох місцях Запоріжжя та прилеглої Донецької області, шукаючи слабкі місця, щоб використати їх, і очікується, що вони перекинуть війська та техніку, щоб зосередитися на цих вразливих місцях.

Починаючи з 8 червня, російські провоєнні блогери та російські військові повідомили, що Україна безрезультатно намагалася просунутися за кілька кілометрів на схід від Оріхова, поблизу села Мала Токмачка.

Зображення, опубліковані українською бригадою та перевірені The Times, показують, що українські війська йшли пішки в Лобкове, селище на захід від Оріхова.

Україна також атакувала на північному сході, в Донецькій області, навколо містечка Велика Новосілка та міста Бахмут. Українські сили повідомляють про завоювання флангів міста.

Далі на захід, у Херсонській області, обидві сторони розділяє річка Дніпро, тепер значно ширша й оточена спустошенням після руйнування Каховської ГЕС. Це значно ускладнило б просування українців через річку, але українські офіційні особи кажуть, що такий штурм не входив у їхні плани, і прорив дамби не вплине на хід боїв.