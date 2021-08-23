Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

“Буде в кожному міністерстві закордонних справ країн, які взяли участь у саміті й приєднаються до “Кримської платформи”, буде визначена людина, яка займеться кримською проблематикою. У кожній країні буде представник по Криму”, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України закликала міжнародні організації та іноземні держави посилити співпрацю в рамках “Кримської платформи” “для протидії агресії Росії”.

За відповідний проєкт постанови № 5775 проголосували 283 нардепи.

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