Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ розгляне завершення повномасштабної війни в Україні буцімто лише за умови, якщо в Україні врахують російські "інтереси". Йдеться про територіальні поступки.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “ТАСС”.

За словами Пєскова, Кремль не має інформації про план президента Франції Емманюеля Макрона щодо підготовки разом із Китаєм (КНР) переговорів між РФ і Україною. Водночас він додав, що ініціативі Бразилії щодо врегулювання в Україні рано давати оцінки, адже “треба дізнатися нюанси”.

Речник Кремля заявив, що Росія “готова прислухатися до будь-яких ідей щодо врегулювання в Україні, які беруть до уваги інтереси Москви”.

Зауважимо, що раніше російська влада говорила про те, що окупанти не залишать захоплені ними території України, а будь-які перемовини мають враховувати російську окупацію українського півдня та сходу.