Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “ТАСС”.
За словами Пєскова, Кремль не має інформації про план президента Франції Емманюеля Макрона щодо підготовки разом із Китаєм (КНР) переговорів між РФ і Україною. Водночас він додав, що ініціативі Бразилії щодо врегулювання в Україні рано давати оцінки, адже “треба дізнатися нюанси”.
Речник Кремля заявив, що Росія “готова прислухатися до будь-яких ідей щодо врегулювання в Україні, які беруть до уваги інтереси Москви”.
Зауважимо, що раніше російська влада говорила про те, що окупанти не залишать захоплені ними території України, а будь-які перемовини мають враховувати російську окупацію українського півдня та сходу.
- Президент Франції Емманюель Макрон прагне переломити серію невтішних дипломатичних спроб, звернувшись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною.
- Згідно з даними “злитих” секретних документів, оприлюднених у мережі, припускається, що війна в Україні триватиме до 2024 року. Водночас жодна зі сторін не здобуде перемоги без очікувань на мирні перемовини.