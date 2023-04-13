Згідно з даними "злитих" секретних документів, оприлюднених у мережі, припускається, що війна в Україні триватиме до 2024 року. Водночас жодна зі сторін не здобуде перемоги без очікувань на мирні перемовини.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на “злиті” секретні матеріали розвідки США

Видання пише, що навіть якщо Україна поверне собі значну частину територій та завдасть значних втрат російським військам, це не призведе до мирних перемовин.

У секретних документах йдеться, що “перемовини про припинення конфлікту є малоймовірними протягом 2023 року в усіх розглянутих сценаріях”.

Така оцінка ймовірно заохочуватиме критиків війни, які раніше закликали такі держави як США і Китай, підштовхнути Київ та Москву до врегулювання і припинення війни.

Згідно з оприлюдненим документом українські та російські військові лідери реагуватимуть на виклики на полі бою. Тому, рік завершиться для обох сторін лише “незначними” територіальними здобутками через “недостатню кількість військ та постачання для ефективних операцій”.

Як пише WP, ситуація, коли жодна зі сторін не досягне вирішальної переваги, описується в документі як “найбільш імовірний сценарій”.

Для України війна на виснаження призведе до розчарування всередині країни та “критики” щодо ведення війни, що збільшить імовірність зміни керівництва. Крім того, згідно з прогнозами в Україні можуть оголосити “повну мобілізацію” населення.

Водночас безвихідь змусить Москву залучити “скорочені резерви через зменшення бойової потужності”.