російсько-українська війна
09:47 Вночі росіяни обстріляли Харків: пошкоджені автомобілі та газова труба
09:35 Google запускає безоплатний онлайн-курс Machine Learning для українців
09:16 Міноборони РФ звернулось до вагнерівців з закликом не брати участі у «злочинній авантюрі Пригожина»
09:10 Польський цивільний літак на кілька хвилин залетів у повітряний простір України
09:05 У Кропивницькому внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджено кілька будинків та автомобілі
08:28 Втрати росіян: протягом доби ліквідовано ще майже 600 окупантів
08:11 24 червня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:42 У більшості областей дощі та грози, місцями граді і шквали: прогноз погоди на 24 червня
07:34 У Москві та Підмосков’ї проводяться антитерористичні заходи
00:55 Нікі Мінаж і Ice Spice випустили новий сингл для фільму «Барбі»
00:31 ФСБ Росії порушило кримінальну справу проти Пригожина
00:11 У Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв

23 червня

23:50 Українські дипломати вивезли із Угорщини ще двох українських військовополонених
23:30 Китайська компанія постачала Росії порох для виробництва боєприпасів
22:16 Бельгійський TikToker інсценував власну смерть, а потім з’явився на своїх похоронах
21:48 Українське слово не менш важливе, ніж зброя: Порошенко відвідав «Книжковий Арсенал»
21:25 FATF відмовилася вносити Росію до чорного списку країн, які фінансують тероризм
Допомагають перемагати
20:53 Росіяни передали 60 тисяч доларів на дрони для української армії
20:32 «Український наступ – це не голлівудське кіно, але я впевнений у ЗСУ» – Петро Порошенко
19:59 Зеленський доручив Залужному звільнити одеського військкома, проте це не входить в його повноваження
19:41 Олег Винник зізнався, коли виїхав з України і чому досі відмовчувався
18:54 Перевірку бомбосховищ в Україні завершено. Зеленський обіцяє «кадрові рішення»
18:30 З початку року на водоймах загинуло 30 дітей
18:15 США запровадили санкції проти двох офіцерів російської розвідки
17:51 Чеську вчительку, яка говорила учням, що «війна не справжня», виправдали
17:25 «Нафтогаз» подав до суду в США для стягнення з Росії 5 млрд доларів за кримське майно
17:00 У Криму росіяни готують рятувальників до роботи в умовах техногенної катастрофи
16:50 «Укренерго» приєдналося до глобальної коаліції з відновлення енергетики України
16:41 НАЗК внесло китайську автомобільну компанію Geely до переліку міжнародних спонсорів війни
16:15 В Івано-Франківській області археологи знайшли підземелля в’їзної брами Галицького замку
15:15 Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні ще 20 БМП Marder цього літа
14:59 Уночі росіяни вдарили в район Антонівського мосту – Гуменюк
14:30 Євросоюз надасть «Укрзалізниці» кошти на розвиток прикордонних переходів

У Кропивницькому внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджено кілька будинків та автомобілі

Уночі 24 червня, під час ракетного обстрілу росіян було збито ракети над Кіровоградською областю. Уламки ракет пошкодили будинки та автомобілі.

Субота, 24 червня 2023, 09:05
Підтримати

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Він зазначив, що в області працювала протиповітряна оборона, яка збила ворожі ракети.

Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто.

Обійшлося без загиблих та травмованих.

“Працюють служби ДСНС. Пошкоджені будинки обстежить спеціальна комісія. В разі необхідності, людям запропонують тимчасове житло”, – написав він.

Теги: Андрій Райкович, збиті ракети, злочини росіян, Кіровоградська область, Кропивницький, ракетні обстріли, уламки ракет

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook