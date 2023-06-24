У Кропивницькому внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджено кілька будинків та автомобілі

Уночі 24 червня, під час ракетного обстрілу росіян було збито ракети над Кіровоградською областю. Уламки ракет пошкодили будинки та автомобілі.

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Він зазначив, що в області працювала протиповітряна оборона, яка збила ворожі ракети.

Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто.

Обійшлося без загиблих та травмованих.

“Працюють служби ДСНС. Пошкоджені будинки обстежить спеціальна комісія. В разі необхідності, людям запропонують тимчасове житло”, – написав він.