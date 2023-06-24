У Кропивницькому внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджено кілька будинків та автомобілі

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович
Він зазначив, що в області працювала протиповітряна оборона, яка збила ворожі ракети.
Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто.
Обійшлося без загиблих та травмованих.
“Працюють служби ДСНС. Пошкоджені будинки обстежить спеціальна комісія. В разі необхідності, людям запропонують тимчасове житло”, – написав він.
- Цієї ночі, 24 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. Є влучання по приватному секторі у Дніпрі, внаслідок чого поранень зазнали 8 осіб, зокрема двоє дітей. Також є приліт по об’єкту інфраструктури.
- Вночі 24 червня російські окупаційні війська чергове здійснили ракетну атаку на Україну. Низку ракет було випущено на Київ. Уламки збитих ракет впали на 24-поверхівку. Є загиблі та поранені.