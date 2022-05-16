В окупованому Криму невідомі облили жовтою та блакитною фарбою будівлю адміністрації. Інцидент трапився у ніч на 16 травня в місті Євпаторія.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За словами голови Меджлісу, кримські партизани вказали “російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів”.

“Поки що міст через Керченську протоку не підірвали”, – написав він.

Рефат Чубаров додав, що наступного разу може досягти своєї мети “коктейль Молотова”. Також він опублікував фотодоказ інциденту. Невідомі залили фарбою вхід до будівлі, сходи, а також таблички.