Про це повідомило видання RaceFans.

Російський спортсмен продемонстрував “зігу”, коли стояв на п’єдесталі нагородження першого етапу чемпіонату Європи з картингу в Португалії. У рішенні FIA зазначила, що спортсмен порушив відразу п’ять пунктів спортивного регламенту. Своїми діями він завдав моральної шкоди Федерації.

Мати спортсмена одразу після інциденту стверджувала, що її син хотів “послати сердечка своїй команді”. Вона звинуватила інших коментаторів, що вони “бачать те, що хочуть побачити”.

Артема Северюхіна було дискваліфіковано, починаючи із португальського етапу. Через рішення гонщик команди Tony Kart Джо Терні отримав “золото” за підсумками змагань в Португалії.

Після інциденту команда розірвала контракт із пілотом. У росіянина відібрали також італійську ліцензію. Рішення ухвалив Автомобільний клуб Італії (ACI), під прапором якого виступав росіянин.