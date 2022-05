Про це повідомило видання RaceFans.

Російський спортсмен продемонстрував “зігу”, коли стояв на п’єдесталі нагородження першого етапу чемпіонату Європи з картингу в Португалії. У рішенні FIA зазначила, що спортсмен порушив відразу п’ять пунктів спортивного регламенту. Своїми діями він завдав моральної шкоди Федерації.

Мати спортсмена одразу після інциденту стверджувала, що її син хотів “послати сердечка своїй команді”. Вона звинуватила інших коментаторів, що вони “бачать те, що хочуть побачити”.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.

Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP

— Freel (@FreelFreel) April 10, 2022