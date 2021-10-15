Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Підконтрольний Російські Федерації так званий Верховний суд Криму виніс незаконний вирок 61-річному українцю Костянтину Ширінгу за сфабрикованою кримінальною справою. Його звинувачують у здійсненні шпигунської діяльності.
Як раніше сповіщала Кримська правозахисна група, 15 квітня 2020 року ФСБ РФ заявила про затримання в Криму учасників “української розвідувально-диверсійної групи”. До якої нібито входила “російська військовослужбовиця, підозрювана у видачі державної таємниці” Тетяна Кузьменко й громадянин України Костянтин Ширінг, якого підозрювали у “здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби”.
Відтак, було порушено кримінальні справи про державну зраду й шпигунство.
В червні 2021 року суд ухвалив рішення про 8 років позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки військовослужбовиці Тетяні Кузьменко. Кримінальну справу було розглянуто в особливому порядку і закритому режимі, а матеріали справи – під грифом “цілком таємно”.
14 жовтня до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму засудили громадянина України Костянтин Ширінга.
За інформацією адвоката Дмитра Дінзе, захист має намір подавати апеляцію на цей вирок. Засідання проводилось в закритому режимі.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова наголосила, що це свідчить про фальсифікацію справи.
“Проведення судових слухань щодо громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими “судами” не вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Костянтина Ширінга”, – заявила вона.
- Нагадаємо, що 4 вересня російські окупанти в Криму затримали заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і звинуватили його у диверсії. Аналогічні звинувачення окупанти висунули й чотирьом іншим затриманим кримським татарам. Один з них, Асан Ахтемов, є родичем першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. На її переконання, ці репресії є помстою за “Кримську платформу”.