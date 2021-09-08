У Криму затримали колишнього члена Меджлісу, що свідчив у справі Мустафи Джемілєва

Про це повідомив громадський рух “Кримська солідарність”.
Відомо, що обшуки відбулися у Сімферополі, в селищі Молодіжне.
“Після слідчих заходів відвезли в невідомому напрямку Менсеїтова Ельдара”, – йдеться в повідомленні.
Напередодні обшуків поруч з будинком Менсеїтова очевидці помітили дві автівки.
“Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися і заїхали за ріг, за бетонний паркан. Зараз мені стало відомо, що близько 00:00 дві легкові машини й Газель приїхали за адресою Карасу 6, в Молодіжне. Ні він (Монсеїтов, – ред.), ні члени його сім’ї на дзвінки не відповідають”, – повідомила одна з очевидиць.
У “Кримській солідарності” нагадали, що 18 червня 2021 року Монсеїтов свідчив у справі голови Меджлісу Мустафи Джемілєва, якого в Криму судять заочно. Монсеїв був заявленим свідком від сторони захисту.
Раніше повідомлялось, що в анексованому Криму заступникові голови Меджлісу Наріману Джелялю та чотирьом напередодні затриманим кримським татарам загрожує ув’язнення. Їх звинувачують у диверсії.
- Державний департамент США засудив репресії, які російська окупаційна “влада” чинить проти кримських татар, та вимагає звільнити затриманих.