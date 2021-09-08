У Криму затримали колишнього члена Меджлісу, що свідчив у справі Мустафи Джемілєва

В анексованому Криму в результаті обшуків затримали колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району Ельдара Менсеїтова.

Про це повідомив громадський рух “Кримська солідарність”.

Відомо, що обшуки відбулися у Сімферополі, в селищі Молодіжне.

“Після слідчих заходів відвезли в невідомому напрямку Менсеїтова Ельдара”, – йдеться в повідомленні.

Напередодні обшуків поруч з будинком Менсеїтова очевидці помітили дві автівки.

“Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися і заїхали за ріг, за бетонний паркан. Зараз мені стало відомо, що близько 00:00 дві легкові машини й Газель приїхали за адресою Карасу 6, в Молодіжне. Ні він (Монсеїтов, – ред.), ні члени його сім’ї на дзвінки не відповідають”, – повідомила одна з очевидиць.

У “Кримській солідарності” нагадали, що 18 червня 2021 року Монсеїтов свідчив у справі голови Меджлісу Мустафи Джемілєва, якого в Криму судять заочно. Монсеїв був заявленим свідком від сторони захисту.