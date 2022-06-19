В окупованому Криму один з автосервісів відмовився обслуговувати автомобіль російських військових. До СТО прийшли з перевіркою та після неї вирішили знести будівлю.

Про це повідомило кремлівське видання “РИА Новости“.

За словами так званого “глави парламенту Криму” Володимира Константинова, з господарем СТО “поставлено крапку”. Згідно з перевіркою його автосервіс є незаконною будівлею.

“Користується благами громадянина великої держави – нехай живе за законом. Владу нашу він може не любити – силою не бути милою. А ось шанувати її доведеться. Поперек Росії краще нехай більше не стає. І іншим подібним не раджу”, — заявив він.

Він назвав інцидент “гарним уроком” та порадив йому переїхати до України. Скандал викликала відмова співробітників СТО обслуговувати вантажівку ЗС РФ із намальованою літерою Z.

Військові приїхали до автосервісу, щоб відремонтувати покришки. Місцеві заявили, що “не допомагають військовим”. Власник сервісу додав, що їм відмовили через відсутність необхідного обладнання, а не через політичні погляди.