Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Близьке оточення Путіна заявило про “гарантовану” безпеку “Кримського мосту”. А речник президент РФ Дмитро Пєсков запевняє, що російські окупанти контролюють ситуацію.
Проте довіряти людям, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об’єкта не варто.
Зокрема, мова йде про технічну документацію “Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку”.
До того ж цей документ містить інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.
- Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ готові вдарити по Кримському мосту за першої можливості. Кремль назвав це “анонсуванням теракту”.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Крим є стратегічною метою для України. Його буде звільнено від окупантів. Для цього, а також для звільнення решти окупованих територій, ЗСУ використовуватимуть зброю партнерів.
- 16 червня у Великій Британії оголосили про запровадження персональних санкцій проти росіян, причетних до злочинів проти українських дітей та осіб, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України. У списку, зокрема, опинився і голова РПЦ патріарх Кирил.