Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Близьке оточення Путіна заявило про “гарантовану” безпеку “Кримського мосту”. А речник президент РФ Дмитро Пєсков запевняє, що російські окупанти контролюють ситуацію.

Проте довіряти людям, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об’єкта не варто.

Зокрема, мова йде про технічну документацію “Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку”.

До того ж цей документ містить інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.