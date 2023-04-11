Вчені-кліматологи у квітні 2023 року зафіксували найвищу в історії середню температуру поверхні світового океану. Попередній рекорд був зафіксований 7 років тому.

Про це повідомило The Guardian.

На початку квітня середня температура поверхні світового океану становила 21,1°C. Показник на 0,1°C більше за попереднє рекордне значення, яке встановили у 2016 році.

Останніми роками на зниження температури світового океану вплинула помірна течія Ла-Нінья, яка виникала в південній частині Тихого океану. З берегів вітер гнав теплі течії, а з глибин підіймалася холодна вода, що призводило до похолодання.

“Тепер тепло піднімається до поверхні океану, вказуючи на потенційну модель Ель-Ніньо у тропічній частині Тихого океану наприкінці цього року”, – йдеться в повідомленні.

Ель-Ніньо є протилежним явищем до Ла-Нінья.

Через підвищення температури поверхні води можливо збільшення ризиків погодних умов: шторми, танення льодовиків, що призведе до підвищення глобального рівня моря. Зокрема різкі потепління здатні руйнувати морську флору та фауну, серед цього спричиняти знебарвленню коралів на тропічних рифах.

“Очевидно, що ми перебуваємо в умовах швидкого потепління і ми постійно будемо бачити нові рекорди. Багато наших прогнозів передбачають Ель-Ніньо. Якщо це станеться, нові рекорди будуть не лише в океані, а й на суші”, – сказав вчений-кліматолог Дітмар Домменгет.