Про це повідомило The Guardian.
На початку квітня середня температура поверхні світового океану становила 21,1°C. Показник на 0,1°C більше за попереднє рекордне значення, яке встановили у 2016 році.
“Тепер тепло піднімається до поверхні океану, вказуючи на потенційну модель Ель-Ніньо у тропічній частині Тихого океану наприкінці цього року”, – йдеться в повідомленні.
Ель-Ніньо є протилежним явищем до Ла-Нінья.
Через підвищення температури поверхні води можливо збільшення ризиків погодних умов: шторми, танення льодовиків, що призведе до підвищення глобального рівня моря. Зокрема різкі потепління здатні руйнувати морську флору та фауну, серед цього спричиняти знебарвленню коралів на тропічних рифах.
“Очевидно, що ми перебуваємо в умовах швидкого потепління і ми постійно будемо бачити нові рекорди. Багато наших прогнозів передбачають Ель-Ніньо. Якщо це станеться, нові рекорди будуть не лише в океані, а й на суші”, – сказав вчений-кліматолог Дітмар Домменгет.
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