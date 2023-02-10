У Києві, а також Київській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетних ударів запровадили екстрені відключення електроенергії

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Зазначається, що через загрозу нової російської ракетної атаки, екстрені відключення енергопостачання задіяні у Дніпропетровській та Київській областях, а також у Києві.
Як пояснили у ДТЕК, цей крок є вимушеним, адже у разі влучання ворожих ракет у критичну інфраструктуру, своєчасне відімкнення електроенергії дасть змогу уникнути значних пошкоджень.
“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в українське ППО”, – наголосили у компанії.
Додамо, що в ОК “Південь” попередили про високу ймовірність нового ракетного удару сьогодні, 10 лютого. Від ранку по всій Україні лунає повітряна тривога.
- Під ранок 10 лютого війська РФ завдали низку ударів по Харкову. Містян попередили про ймовірні перебої з тепло-, енерго- та водопостачанням.