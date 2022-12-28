У Києві затримали зловмисника з підробленим редакційним посвідченням, який стріляв на вулиці з травматичної зброї та влучив у перехожу.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

​​За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи біля ялинкового базару у Подільському районі столиці, вступив у конфлікт з незнайомим йому чоловіком. Під час сутички підозрюваний дістав травматичний пістолет, спрямував його у бік опонента та вистрілив в землю.

Чоловік, у якого стріляли, намагався втекти. Тоді зловмисник здійснив у його бік ще один постріл, однак влучив у випадкову перехожу, внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження.

Зловмисника затримали на місці події. Під час огляду правоохоронці вилучили у нього пістолет та дозвіл на користування ним.

Крім цього, у затриманого виявили редакційне посвідчення столичного інтернет-видання. Однак було встановлено, що підозрюваний жодного відношення до редакції цього видання не має, а саме посвідчення має ознаки підроблення.

За інформацією Київської міської прокуратури, суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який прокуратура оскаржує. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.