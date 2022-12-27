В Україні арештували партію залізної руди вартістю близько 1,8 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Алішера Усманова.

Про це інформує пресслужба СБУ та БЕБ.

Під час слідчо-оперативних дій було встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди.

Приховану сировину було виявлено на території декількох морських портів України. Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 мільярди гривень.

За даними СБУ, знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який належить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля Алішера Усманова.

Варто зазначити, що після широкомасштабного вторгнення РФ в Україні 24 лютого, на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу. Олігарху заборонено в’їзд до країн Євросоюзу, а також “заморожені” всі його активи. США та країнами ЄС накладено санкції на яхти, приватні літаки, віллу, 6 компаній, які належать до активів олігарха на суму 66 млн євро.

За оперативною інформацією, приховану сировину представники Російської Федерації намагались нелегально переправити морськими суднами на територію країни-агресорки.

Крім того, після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.

За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до АРМА. Зараз тривають комплексні заходи для виявлення всіх прихованих активів російських олігархів, причетних до підготовки й проведення повномасштабної війни проти України.