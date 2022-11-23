Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У повідомленні зазначається, що для захисту цивільного населення під час надзвичайних ситуацій по всій країні створюються “Пункти незламності”. Зокрема, у багатомільйонній столиці невдовзі буде введено близько пів тисячі таких об’єктів.

Інформацію про їхнє розташування можна дізнатися в районних військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування або ж на сайті.

У КМВА розповіли, що в залежності від умов, один “Пункт незламності” зможе одночасно приймати від 40 до 500 людей без обмежень щодо часу перебування. Усі такі об’єкти будуть забезпечені головними базовими послугами: електрикою, теплом, водою, мобільним зв’язком, інтернетом через “Старлінки”, першою медичною допомогою, кімнатами “матері та дитини”.

Крім того, військове керівництво міста закликає бізнес долучатися до ініціативи й створювати на базі своїх закладів пункти обігріву. Це в майбутньому розвантажить “Пункти незламності” та дозволить більшій кількості мешканців отримати захист в разі виникнення надзвичайної ситуації.

Зазначимо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів про новий проєкт підтримки українців на випадок масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі – “Пункти незламності”.

Уже підготовлено понад чотири тисячі пунктів, і планується – ще більше. Президент пояснив, що пункти запрацюють у випадку масованих російських ударів, якщо протягом годин постачання електроенергії відновити буде неможливо. Там безкоштовно та цілодобово будуть доступні усі базові послуги: електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка.

Пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Мапу таких пунктів по всій країні можна буде розглянути на сайті nezlamnist.gov.ua, дані будуть оновлюватися з відкриттями нових пунктів. На сайті та в усіх “Пунктах незламності” також можна буде дізнатись, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.