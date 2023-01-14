Через загрозу масованих ракетних обстрілів з боку РФ у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

У компанії зазначили, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

“Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО”, – повідомили у ДТЕК.

За даними “Укренерго”, станом на ранок 14 січня в Україні трохи зменшилося споживання електроенергії. Водночас в 11 регіонах вже діють аварійні відімкнення.

У компанії наголосили, що сьогодні російські війська укотре обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури. Фахівці працюють над усуненням наслідків.

Також зазначається, що станом на 12:00 14 січня рівень споживання електроенергії трохи знизився через відносне потепління та вихідний день.

Та попри це дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше – у ранкові та вечірні години. Це – наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі.

“До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення”, – йдеться у повідомленні.