Зараз в Україні працюють близько 30 тисяч терміналів Starlink, зокрема сотні вже працюють у "Пунктах незламності".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Зараз в Україні працюють близько 30 тисяч “Старлінків”, які отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами. Термінали дають змогу українцям користуватися якісним інтернетом навіть у важкодоступних місцях, а також бути на зв’язку навіть під час блекаутів”, – розповів Михайло Федоров, а також показав, як працюють “Старлінки” в одному із “Пунктів” незламності ДСНС в Ірпені.

За словами міністра цифрової трансформації, інтернет сьогодні – це базова потреба. Відтак, команда Мінцифри забезпечує Україну “Старлінками”, щоб українці могли користуватися якісним зв’язком там, де не працює фіксований чи мобільний зв’язок.

Також Михайло Федоров зазначив, що нещодавно Україна отримала нову партію від Польщі – 8 тисяч терміналів. Значна частина з них передається до “Пунктів незламності”. За інформацією міністра, там працюють вже сотні “Старлінків” для того, щоб українці могли зателефонувати, викликати швидку чи працювати під час блекаутів.

“За 10 місяців повномасштабної війни вдалось забезпечили майже 30 тисяч Старлінків для України. Дякую за Старлінки прем‘єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому та держсекретарю з цифровізації Янушу Цешинському. Окреме спасибі Національному інституту телекомунікацій та компанії Орлен. Завдяки вам мільйони українців залишаються на зв‘язку”, – подякував Михайло Федоров.