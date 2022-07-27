У Києві на станції метро "Золоті ворота" провели тренінги, які присвятили безпековим заходам. Охочих вчили як поводитися в умовах небезпеки та як надавати першу медичну допомогу.

Фотокореспондент #Букв показав, що відбувалося під час тренінгу.

У заході взяли участь рятувальники, сапери та психологи ДСНС. На місці були присутні працівники Товариства Червоного Хреста України.

Долучитися до тренінгу могли всі охочі пасажири метрополітену. Тренінг відбувався у верхньому вестибюлі.

У межах заходу людям розповіли, як правильно захиститися під час небезпеки. Мешканцям надали поради, що робити під час повітряної тривоги та які речі брати з собою у сховище. Також розповідали, як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі та ховатися від ворожих обстрілів.

Відвідувачам метро показали, як виглядають вибухонебезпечні предмети та, які бувають види. Серед них представили і ті, котрі російські окупанти можуть ховати під виглядом дитячих іграшок або сумок. Рятувальники розповіли, як діяти під час їх виявлення. Краще не намагатися їх чіпати або пересувати, а одразу повідомити про підозрілий предмет службі за номером “101”.

Медики показували, як правильно надавати першу домедичну допомогу при кровотечах та вибухових травмах. Зокрема надавали поради як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.