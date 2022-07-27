Фотокореспондент #Букв показав, що відбувалося під час тренінгу.

У заході взяли участь рятувальники, сапери та психологи ДСНС. На місці були присутні працівники Товариства Червоного Хреста України.

Долучитися до тренінгу могли всі охочі пасажири метрополітену. Тренінг відбувався у верхньому вестибюлі.

Фото: #Букви

У межах заходу людям розповіли, як правильно захиститися під час небезпеки. Мешканцям надали поради, що робити під час повітряної тривоги та які речі брати з собою у сховище. Також розповідали, як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі та ховатися від ворожих обстрілів.

Відвідувачам метро показали, як виглядають вибухонебезпечні предмети та, які бувають види. Серед них представили і ті, котрі російські окупанти можуть ховати під виглядом дитячих іграшок або сумок. Рятувальники розповіли, як діяти під час їх виявлення. Краще не намагатися їх чіпати або пересувати, а одразу повідомити про підозрілий предмет службі за номером “101”.

Фото: #Букви

Медики показували, як правильно надавати першу домедичну допомогу при кровотечах та вибухових травмах. Зокрема надавали поради як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

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