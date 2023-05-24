У Солом'янському районі Києва вулицю Олександра Пироговського перейменували на честь українського перекладача та шістдесятника – Григорія Кочура.

Джерело: Київська міська рада.

Вулиця Олександра Пироговського була названа на честь одного з організаторів радянського підпілля в Києві, секретаря Залізничного підпільного райкому, Героя Радянського Союзу Олександра Пироговського.

З метою деколонізації столичної топоніміки шляхом рейтингового електронного голосування у додатку “Київ Цифровий” було обрано нову назву цієї вулиці. Серед варіантів щодо перейменування 2 492 голоси набрала пропозиція Григорія Кочура.

Нова назва запропонована на честь визначного українського перекладача і літературознавця, одного з інтелектуальних лідерів “шістдесятництва”, учня Миколи Зерова, політв’язня сталінських концтаборів Григорія Кочура (1908-1994 роки).

“За результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування вулиці Олександра Пироговського на честь Григорія Кочура”, – зазначили у Київській міській раді.