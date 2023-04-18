Правоохоронці повідомили про підозру прибічнику УПЦ Московському патріархату в перешкоджанні роботі журналістів на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє пресслужба Київська міська прокуратура, а також пресслужба київської поліції.

Зазначається, що 17 квітня 2023 року журналіст одного з інтернет-видань проводив знімання у приміщенні церковного магазину, розташованого на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Тоді до журналіста підійшов 48-річний чоловік, який на добровільних засадах охороняє вказане приміщення.

Як пишуть правоохоронці, він намагався відібрати у журналіста обладнання для відеознімання, а згодом відламав кріплення до відеокамери та пошкодив світлодіодну лампу. Внаслідок вказаних протиправних дій журналіст не міг продовжувати свою професійну діяльність.

Чоловіку загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.