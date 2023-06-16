У Повітряних силах попередили про запуск росіянами балістичних ракет на Київ та область

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів росіян балістичними ракетами у низці областей України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

За даними Повітряних сил, загроза ударів балістичними ракетами існує на заході, сході та у центрі України.

Станом на зараз повітряна тривога оголошена по всій країні.

Згодом у Повітряних силах додали, що балістичні ракети запущені на Київ та область.

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що війська РФ запустили “Калібри” з Чорного моря та попередили, що декілька ракет летить на північ України.