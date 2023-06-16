У Повітряних силах попередили про запуск росіянами балістичних ракет на Київ та область

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
За даними Повітряних сил, загроза ударів балістичними ракетами існує на заході, сході та у центрі України.
Станом на зараз повітряна тривога оголошена по всій країні.
Згодом у Повітряних силах додали, що балістичні ракети запущені на Київ та область.
Раніше у Повітряних силах повідомляли, що війська РФ запустили “Калібри” з Чорного моря та попередили, що декілька ракет летить на північ України.
- Уночі 14 червня війська РФ здійснили ракетний обстріл міста Одеса. Більшість ворожих цілей було ліквідовано силами ППО.