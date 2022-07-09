У столиці почали проводити військові заняття з цивільними мешканцями Києва для того, щоб покращити захист міста.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.

Спочатку навчання проходять працівники комунальних підприємств Києва та працівники районної державної адміністрації міста. Під час занять, їх навчають основним умінням, зокрема, як надавати екстрену допомогу.

“В нинішніх умовах – це вкрай необхідно. Бо 80% загиблих під час бойових дій – це люди, які втрачають багато крові. І важливо знати, як в умовах війни можна врятувати життя пораненому”, – зазначив Віталій Кличко.

Також він додав, що зараз заняття проводять для різних підрозділів міської влади. Проте надалі до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих. Такі заняття організують у кожному районі столиці.

План занять містить у собі практичні дії й відпрацювання таких навичок: вогнева підготовка та порядок дій під час обстрілів противника, тактична медицина, інженерна підготовка та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами. А також забезпечення цивільного захисту населення та дії в умовах радіаційного й хімічного забруднення.

Столична влада планує розширити програму підготовки населення до національного спротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема для жінок, студентів та старшокласників.