Через нестабільну ситуацію на білорусько-українському кордоні, міський голова Львова Андрій Садовий провів оперативну нараду за участю військового та цивільного керівництва міста, щоб напрацювати план дій на випадок ескалації з боку Білорусі.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook.

На нараді було обговорено план дій щодо оборони та сили і щодо засобів, які є у підпорядкуванні міста. Адже ситуація щодня змінюється і оборонні стратегії також потребують оновлення.

За словами Андрія Садового, у кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додаткове навчання для членів добровольчих формувань територіальної оборони. Поки що вони не будуть цілодобово чергувати. Проте це рішення може змінитись у будь-який момент.

Також існує варіант того, що будуть сформовані резервні добровольчі батальйони з працівників міської ради та комунальних підприємств. Наразі продовжується створення стратегічних резервів харчових продуктів на випадок блокування шляхів постачання.

Міський голова Львова наголосив на тому, що потрібно готуватись до холодної зими й забезпечити можливість обігріву без газу.

“Важливо, щоб львів’яни знали, що місто в безпеці, а ворог не мав достатньо інформації для здійснення провокацій. Імперія впаде. Україна переможе”, – зазначив Андрій Садовий.

Також він додав, що рішення про наступ на Львів буде останнім рішенням у житті російських загарбників.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що біля українського кордону зосереджено сім батальйонів військ збройних сил Білорусі. Загроза вторгнення білоруських військ на територію України все ще зберігається. Проте наразі прямий військовий наступ із Білорусі є малоймовірним.