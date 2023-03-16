У Житомирській, Київській областях та у Києві діють мережеві обмеження, через що застосовуються стабілізаційні вимкнення електроенергії.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Станом на 16 березня в енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. Проте – через значні пошкодження мереж внаслідок масованих атак РФ – зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у самому Києві. Зараз у цих регіонах застосовуються обмеження споживання.

Натомість в інших регіонах України обмежень у мережах “Укренерго”, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

В “Укренерго” зазначили, що сьогодні енергосистема України працює стабільно, синхронно з Європою.

Зауважимо, що за даними Міненерго, протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 9 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від російських обстрілів районах.

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.