Сьогодні, 16 березня, у Київські області частково застосували стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що обмеження запровадили у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів відбуваються відключення згідно з графіками.

Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому “Укренерго” застосовали стабілізаційні відключення згідно з графіками.

Нагадаємо, що у ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.