Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
Зазначається, що обмеження запровадили у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів відбуваються відключення згідно з графіками.
Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
Тому “Укренерго” застосовали стабілізаційні відключення згідно з графіками.
Нагадаємо, що у ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.
- Енергетики нормалізували ситуацію зі світлом в Одеській області. Станом на 14 годину 12 березня всі жителі мають освітлення.
- Протягом 15 березня росіяни вбили одного цивільного жителя Донецької області. За даними місцевої влади, людина загинула у Бахмуті.
- За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупаційні війська понад 75 разів атакували українських захисників на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
- Протягом 15 березня росіяни здійснили обстріли територій 4 громад Сумської області. Йдеться про Краснопільську, Хотінську, Шалигинську та Новослобідську. На місцях була 14 ворожих обстрілів з різних видів зброї — 161 “прильот” та постріл.