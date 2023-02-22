У межах проєкту "Школа протидії дезінформації" Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП розробив аналітичний посібник "Гібридна війна Росії проти України. Як перемогти на інформаційному фронті". Посібник створено спільно з Центром демократії та верховенства права за фінансової підтримки Швеції.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури на інформаційної політики України.

Зазначено, що головна мета посібника ― ознайомити читачів з основними аспектами протидії російській дезінформації та пропаганді. У посібнику проаналізована інформаційна складова гібридної війни, яку РФ веде проти України, виокремлені основні ознаки та прийоми російської пропаганди й дезінформації. Крім того, окреслені методи виявлення та адекватного реагування на російську дезінформацію, а також запропоновані схеми оцінювання вжитих комунікаційних заходів.

“Ми презентуємо сьогодні результат більш ніж річної роботи нашого тренінгового центру. Цей посібник свого роду вудка для рибалки – він покликаний навчити людей самим розрізняти фейки, маніпуляції і боротись з інформаційним впливом. Він базується на практичному досвіді тренерів нашого Центру – фактчекерів, осінтерів, аналітиків, а також на досвіді наших партнерів з Великої Британії, Швеції та інших країн НАТО. Фактично ми виконуємо нормативи і вимоги до вступу в НАТО в інформаційній сфері таким чином”, – зазначив керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.

Повідомляється, що посібник розроблений для державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування. Матеріали будуть корисні керівникам, їхнім заступникам, спеціалістам департаментів, управлінь і відділів комунікацій, SMM-спеціалістам і всім, хто займається публічною комунікацією державних структур або органів місцевого самоврядування України.

Як зазначила керівниця Директорату з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики Ганна Красноступ, підвищення критичного мислення населення є важливим питанням не лише для державних службовців. За її словами, мова йде про глобальну національну програму з медіаграмотності.

Згідно зі словами Красноступ, кожен повинен мати навички критично сприймати інформацію та протидіяти дезінформації, місінформації, знати, що таке дипфейки і розрізняти їх. “Посібник носить рекомендаційний характер і ми від МКІП направимо його всім нашим колегам, держслужбовцям, військовим адміністраціям для використання під час роботи”, – додала вона.