Сьогодні у Києві попрощалися з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

Про це повідомив кореспондент #Букв.

Прощальна церемонія відбулася об 11:00 в Українському домі, який розташований в центрі міста на Європейській площі.

Військові президентського полку принесли труну з тілом Кравчука, яку накрив Державний прапор України. Вони також винесли державні нагороди першого Президента на червоних подушечках.

Першою чергою попрощалися члени його родини. Після них підходили попрощатися міністри культури та оборони Олександр Ткаченко й Олексій Резніков, мер Києва Віталій Кличко, політики Олександр Мороз і Юрій Єхануров, експрем’єр-міністр Валерій Пустовойтенко, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко, митрополит Олександр.

Також попрощатися з першим президентом України прийшли другий, третій та п’ятий президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Віддати останню шану Леоніду Кравчуку приходили й президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Згодом траурна процесія пішла на Байкове кладовище.























У Києві відбулося прощання з Леонідом Кравчуком // 12 фото