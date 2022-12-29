Про це повідомили у КМВА.
Зазначається, що уламки збитої російської ракети пошкодили два приватні будинки у Дарницькому районі.
У Голосіївському районі пошкоджено промислове підприємство, а у Печерському — дитячий майданчик.
Наразі відомо, що є двоє постраждалих у Дарницькому районі. Їм надана перша медична допомога. Детальніше інформацію встановлюється.
“Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!”, — наголосили у КМВА додавши, що у місті працює ППО.
- У Харкові під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки пролунала серія вибухів. Попередньо, є влучання.
- У Києві під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів. Мер столиці Віталій Кличко попередив про можливі перебої з електропостачанням.