У Києві через масований ракетний обстріл росіян пошкоджено два приватні будинки, промислове підприємство та дитячий майданчик. Є постраждалі.

Про це повідомили у КМВА.

Зазначається, що уламки збитої російської ракети пошкодили два приватні будинки у Дарницькому районі.

У Голосіївському районі пошкоджено промислове підприємство, а у Печерському — дитячий майданчик.

Наразі відомо, що є двоє постраждалих у Дарницькому районі. Їм надана перша медична допомога. Детальніше інформацію встановлюється.

“Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!”, — наголосили у КМВА додавши, що у місті працює ППО.