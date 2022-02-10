У Києві викрили місцевого жителя, якого завербували представники білоруських держструктур. Ворожого агента затримали на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї з громадських організацій.

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

Для вчинення теракту він придбав авто, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Діяльність агента полягала також у тому, що він займався залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Він наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань. Зокрема підозрюваний повідомляв про псевдомінування. Виявилося, що киянин причетний до організації несанкціонованих “мітингів” поблизу закордонних дипломатичних представництв, що використовували деструктивну агітацію.

Служба безпеки попередньо встановила, що агент займався розхитуванням внутрішньополітичної ситуації та дискредитацією України перед країнами ЄС та білорусами. Зокрема чоловік зловмисник збирав дані про українських військових з прикордонних районів.

Слідство встановили, що киянина завербували через анонімні групи месенджера Telegram. Куратори тримали із ним зв’язок через заборонені російські електронні поштові сервіси. Кошти для проведення підривної діяльності він отримував на банківську картку.

Підозрюваного затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Провадження відкрито за ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України: