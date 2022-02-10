Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).
Для вчинення теракту він придбав авто, легкозаймисті матеріали та піротехніку.
Діяльність агента полягала також у тому, що він займався залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Він наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань. Зокрема підозрюваний повідомляв про псевдомінування. Виявилося, що киянин причетний до організації несанкціонованих “мітингів” поблизу закордонних дипломатичних представництв, що використовували деструктивну агітацію.
Служба безпеки попередньо встановила, що агент займався розхитуванням внутрішньополітичної ситуації та дискредитацією України перед країнами ЄС та білорусами. Зокрема чоловік зловмисник збирав дані про українських військових з прикордонних районів.
Слідство встановили, що киянина завербували через анонімні групи месенджера Telegram. Куратори тримали із ним зв’язок через заборонені російські електронні поштові сервіси. Кошти для проведення підривної діяльності він отримував на банківську картку.
Підозрюваного затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Провадження відкрито за ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України:
- Нагадаємо, у результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки України нейтралізувала кібергрупу, яка масово “виготовляла” фейкові профілі у Житомирській області на замовлення з Російської Федерації.
- Також Служба безпеки України (СБУ) викрила чергову мережу ворожих інтернет-агентів, які керувалися спецслужбами Російської Федерації. Для проведення інформаційних диверсій зловмисники розгорнули “осередки” від Донецької області до Закарпаття, закликаючи до держперевороту.