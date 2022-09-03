Про це повідомляє кореспондент #Букв, який відвідав виставку.

Евакуації здійснювалися командою волонтерського центру “Save Ukraine”, який за пів року повномасштабної війни врятував понад 55 000 дітей та сімей.

Особливо зачіпає історія родини з Чернігова. Батьки Наталя та Олександр закрили своїми тілами семирічного Данила під час обстрілів росіян касетними боєприпасами. На виставці хлопчик одразу впізнав картину “Купол захисту”, присвячену його родині і сказав, що вона схожа на те, як його врятували батьки.





















У Києві вперше представили виставку картин, згенерованих штучним інтелектом. На них історії порятунку сімей з гарячих точок: фото // 11 фото

Вперше картини, згенеровані українською нейромережею, будуть представили в реальному мистецькому просторі. Заради виставки штучний інтелект відтворив своє бачення історії, а не одиничного образу, тому картини сповнені глибоких сенсів і деталей.

Міжнародний арт-проєкт стартував у столиці, а протягом найближчих місяців буде представлений на трьох континентах: Європа, Азія та Америка. Також картини будуть виставлені на продаж у США, а виручені кошти підуть на порятунок українських дітей, які постраждали внаслідок війни.

Побачити картини можна на п’ятому поверсі “Українського дому”, за адресою: Хрещатик, 2, з 11:00 до 19:00. Виставка триватиме до 4 вересня включно.