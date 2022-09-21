Служба безпеки України викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала росіянам координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Завдяки спецоперації у Києві Служба безпеки нейтралізувала російську агентурну групу, яка збирала інформацію про геолокацію об’єктів Сил оборони та критичної інфраструктури у столичному регіоні.

Чи не найбільше зрадники цікавились розташуванням українських військових підрозділів, Нацгвардії, ТЕЦ та залізничних вузлів.

Зібрану інформацію затримані передавали російським окупантам за допомогою анонімних Telegram-каналів. За кожен такий “звіт” окупанти надсилали затриманим винагороду у розмірі 5000 гривень.

Для того, щоб приховати отримання грошей від окупантів, зловмисники використовували електронні криптовалютні обмінники та банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Слідство встановило, що агентурну групу створив кадровий співробітник управління ФСБ РФ у Ростовській області після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Група складалась з чотирьох мешканців Києва.

Для конспірації вони отримали оперативні псевдоніми, серед яких “Y”, “Шаман” і “Нарік”.

Встановлено, що до розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкаської області.

Зловмисники здійснювали фотофіксацію об’єктів, передаючи в Росію матеріали з позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території.

Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення серії ракетних ударів по Києву впродовж підготовки до опалювального сезону.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.

Під час обшуків за місцями проживання ворожих агентів правоохоронці виявили:

мобільні телефони із доказами листування з російським куратором;

банківські картки, на які агентура отримувала гроші з Росії.

На даний час слідчі СБУ повідомили трьом зловмисникам про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).