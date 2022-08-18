Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, СБУ та столичній поліції.
За даними слідства, представники одного з товариств, які не маючи наміру брати участь у бойових діях проти РФ, зберігали на території власних складських та виробничих приміщень зброю та боєприпаси.
Правоохоронці виявили та вилучили 61 одиницю автоматів АК-74 та понад 9500 набоїв до них.
Наразі встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення. Зазначається, що вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону.
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