За даними слідства, представники одного з товариств, які не маючи наміру брати участь у бойових діях проти РФ, зберігали на території власних складських та виробничих приміщень зброю та боєприпаси.

Правоохоронці виявили та вилучили 61 одиницю автоматів АК-74 та понад 9500 набоїв до них.

Наразі встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення. Зазначається, що вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону.