Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів про підготовку законопроєкту "Про обіг цивільної вогнепальної зброї". За його словами, він відрізнятиметься від проголосованого в першому читанні.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Сьогодні народні депутати України у співпраці з МВС та іншими зацікавленими сторонами готують до другого читання цей законопроєкт.

“Поки що ми єдина країна в Європі, яка досі на законодавчому рівні не врегулювала спеціальним актом питання обігу цивільної вогнепальної зброї. Народні депутати України, вносячи правки до другого читання, ураховують пропозиції МВС, які базуються на кращій міжнародній практиці. Проєкт закону суттєво відрізнятиметься від проголосованого в першому читанні. Кінцеве рішення — за народними депутатами України”, – зазначив Богдан Драп’ятий.

Раніше міністерство внутрішніх справ України запитувало думку громадян щодо обігу зброї в Україні. Опитування проходило в застосунку “Дія”, у голосуванні взяло участь понад 1,7 мільйонів людей.

59 % проголосувало за те, що пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, та можуть вільно носити їх із собою в громадських місцях.

22 % — пістолети категорично не мають бути в обігу серед цивільного населення взагалі.

19 % — пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, але використовувати їх зможу тільки в тирах чи на стрільбищах. Носити зброю із собою заборонено.