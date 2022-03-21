У Києві запроваджено посилену комендантську годину, яка триватиме з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Комендантська година у Києві та Київській області вводиться з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня. Мер столиці наголосив, що магазини, аптеки, заправки та міські установи не працюватимуть.

Мер зауважив, що під час комендантської години пересуватися містом може лише транспорт зі спеціальними перепустками. Також Віталій Кличко закликав громадян дотримуватися правил воєнного стану.

Громадяни мусять перебувати вдома до ранку 23 березня. Під час сигналу тривоги можна виходити з дому, щоб дійти до найближчого укриття.

У КМДА додали, що особи, які перебуватимуть на вулиці під час комендантської години без спеціальних перепусток, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.