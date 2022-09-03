Кіберфахівці СБУ ліквідували дві ботоферми з "армією ботів" у майже 7 тисяч акаунтів у Київській та Одеській областях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фейкові аканти зловмисники використовували для поширення інформації, яка була спрямована на дискредитацію Збройних сил України та керівництва держави, виправдання збройної агресії РФ й на розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.

За даними правоохоронців, у Київській області ботоферму на 5 тисяч акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області, який наразі мешкає у Київській області.

Задля конспірації він реєстрував несправжні облікові записи через російські електронні поштові сервіси та віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів. В окремих випадках для їх верифікації використовував підроблені документи українських громадян.

“Готових ботів зловмисник здавав в оренду або продавав зацікавленим особам, оплату за свої “послуги” отримував на банківську карту”, – зазначили у СБУ.

Крім того, було встановлено, що його “клієнтами” були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни РФ, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.

Правоохоронці провели обшук за адресою проживання адміністратора “бот-мережі”, де вилучили: комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та спеціальне програмне забезпечення.

Натомість в Одеській області організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців.

Зловмисники створювали та просували акаунти у соцмережах і месенджерах. Використовували вони їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, поширювали дезінформацію та фейкові новини з фронтів.

У результаті оперативно-слідчих дій було підтверджено факт, що їхніми “клієнтами” були особи, які перебувають на території Росії. Під час обшуків за адресами зловмисників було вилучено: комп’ютерну техніку, 4 сервери, понад 250 USB-модемів та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. А також банківські картки, через які відбувалися розрахунки з “клієнтами” й понад 400 SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Вилучена техніка направлена на експертизу. Триває слідство для з’ясування всіх обставин та причетних до протиправної діяльності осіб.