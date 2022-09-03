Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Фейкові аканти зловмисники використовували для поширення інформації, яка була спрямована на дискредитацію Збройних сил України та керівництва держави, виправдання збройної агресії РФ й на розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.
За даними правоохоронців, у Київській області ботоферму на 5 тисяч акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області, який наразі мешкає у Київській області.
Задля конспірації він реєстрував несправжні облікові записи через російські електронні поштові сервіси та віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів. В окремих випадках для їх верифікації використовував підроблені документи українських громадян.
“Готових ботів зловмисник здавав в оренду або продавав зацікавленим особам, оплату за свої “послуги” отримував на банківську карту”, – зазначили у СБУ.
Крім того, було встановлено, що його “клієнтами” були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни РФ, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.
Правоохоронці провели обшук за адресою проживання адміністратора “бот-мережі”, де вилучили: комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та спеціальне програмне забезпечення.
Натомість в Одеській області організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців.
Зловмисники створювали та просували акаунти у соцмережах і месенджерах. Використовували вони їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, поширювали дезінформацію та фейкові новини з фронтів.
У результаті оперативно-слідчих дій було підтверджено факт, що їхніми “клієнтами” були особи, які перебувають на території Росії. Під час обшуків за адресами зловмисників було вилучено: комп’ютерну техніку, 4 сервери, понад 250 USB-модемів та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. А також банківські картки, через які відбувалися розрахунки з “клієнтами” й понад 400 SIM-карток операторів мобільного зв’язку.
Вилучена техніка направлена на експертизу. Триває слідство для з’ясування всіх обставин та причетних до протиправної діяльності осіб.
- Співробітники кіберполіції викрили мешканця Запоріжжя, який займався розробкою ресурсів для трансляції заборонених російських телеканалів.
- На вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських YouTube-каналів з аудиторією більше як 15 млн підписників.
- Керівник британської розвідки Джеремі Флеммінг заявив, що за майже пів року повномасштабної війни Росія не змогла отримати переваги над Україною у кіберпросторі завдяки ефективній кіберобороні України.