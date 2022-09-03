Зображення: ssu.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фейкові аканти зловмисники використовували для поширення інформації, яка була спрямована на дискредитацію Збройних сил України та керівництва держави, виправдання збройної агресії РФ й на розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.

За даними правоохоронців, у Київській області ботоферму на 5 тисяч акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області, який наразі мешкає у Київській області.

Задля конспірації він реєстрував несправжні облікові записи через російські електронні поштові сервіси та віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів. В окремих випадках для їх верифікації використовував підроблені документи українських громадян.

“Готових ботів зловмисник здавав в оренду або продавав зацікавленим особам, оплату за свої “послуги” отримував на банківську карту”, – зазначили у СБУ.

Зображення: ssu.gov.ua

Крім того, було встановлено, що його “клієнтами” були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни РФ, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.

Правоохоронці провели обшук за адресою проживання адміністратора “бот-мережі”, де вилучили: комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та спеціальне програмне забезпечення.

Натомість в Одеській області організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців.

Зловмисники створювали та просували акаунти у соцмережах і месенджерах. Використовували вони їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, поширювали дезінформацію та фейкові новини з фронтів.

Зображення: ssu.gov.ua

У результаті оперативно-слідчих дій було підтверджено факт, що їхніми “клієнтами” були особи, які перебувають на території Росії. Під час обшуків за адресами зловмисників було вилучено: комп’ютерну техніку, 4 сервери, понад 250 USB-модемів та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. А також банківські картки, через які відбувалися розрахунки з “клієнтами” й понад 400 SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Вилучена техніка направлена на експертизу. Триває слідство для з’ясування всіх обставин та причетних до протиправної діяльності осіб.