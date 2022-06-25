На вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських YouTube-каналів з аудиторією більше як 15 млн підписників.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

YouTube-канали, які поширювали неправдиву інформацію про “біолабораторії” та радіокерованих гусей і ненависть до українців заблоковано.

Проте ця формула російської пропаганди не є ефективною в Україні. Адже відповідні органи протидіють дезінформації.

Українські кіберфахівці затримують ворожих агітаторів та агентів, нейтралізують кібератаки та викривають російські фейки.

“Безглузді фейки про “біолабораторії” та радіокерованих гусей, ненависть до українців і рафінована брехня для своїх громадян. Саме за такою формулою діє російська пропаганда, генеруючи нескінченний потік омани”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Окрім того, що вже ліквідовано майже 500 проросійських YouTube-каналів, також передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 облікових записів в Instagram, 93 – у Facebook та 1050 – в TikTok.