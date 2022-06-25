Про це повідомляє Служба безпеки України.
YouTube-канали, які поширювали неправдиву інформацію про “біолабораторії” та радіокерованих гусей і ненависть до українців заблоковано.
Проте ця формула російської пропаганди не є ефективною в Україні. Адже відповідні органи протидіють дезінформації.
Українські кіберфахівці затримують ворожих агітаторів та агентів, нейтралізують кібератаки та викривають російські фейки.
“Безглузді фейки про “біолабораторії” та радіокерованих гусей, ненависть до українців і рафінована брехня для своїх громадян. Саме за такою формулою діє російська пропаганда, генеруючи нескінченний потік омани”, – йдеться у повідомленні СБУ.
Окрім того, що вже ліквідовано майже 500 проросійських YouTube-каналів, також передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 облікових записів в Instagram, 93 – у Facebook та 1050 – в TikTok.
- Нагадаємо, що фонд Вікімедіа, котрий володіє Вікіпедією, подав апеляцію на рішення суду Москви. Останній оштрафував Фонд на 5 мільйонів рублів (близько 88 тисяч доларів) за відмову видалити статті, пов’язані з російським вторгненням в Україну.
- Раніше повідомлялося, що росіяни почали розповсюджувати фейкові повідомлення про те, що нібито Сполучені Штати Америки помилково надали Україні дві тактичні ядерні ракети.
- Відеоплатформа YouTube і далі працюватиме в Росії. Таке рішення обґрунтовується необхідністю протистояння дезінформації з боку РФ.