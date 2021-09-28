У Китаї енергетична криза: через брак електроенергії тривають відімкнення домогосподарств, заводи та підприємства тимчасово припиняють виробництво.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У Китаї зростає криза постачання електроенергії. Зокрема, припинено постачі електрики до будинків, а заводи суттєво скоротили своє виробництво.

Проблеми з електроенергією почалися ще в червні, однак ситуація дедалі погіршується. Серед основних причин — рекордні ціни на вугілля та газ, внаслідок чого генерувальні компанії уповільнюють виробництво та екологічні цілі щодо викидів.

Зокрема йдеться про те, що Китай намагається виконати обіцянку, що його викиди вуглецю досягнуть піку у 2030 році.

Відтак китайські провінції повинні використовувати менше викопного палива на кожну одиницю економічної продукції, наприклад, спалюючи менше вугілля для вироблення електроенергії. Водночас попит на товари китайського виробництва різко зріс, оскільки світова економіка виходить з пандемійної кризи.

Як повідомили китайські ЗМІ, компанії в індустріальних центрах країни отримали наказ обмежити споживання енергії задля скорочення попиту на електроенергію.

Постачання електроенергії до деяких будинків було припинено, світлофори не працювали, люди застрягали в ліфтах.

У понеділок, 27 вересня, державне видання Global Times повідомило, що “несподіване і безпрецедентне” відімкнення електроенергії зачепило три північно-східні провінції – Хейлунцзян, Цзілінь та Ляонін.

Зазначають, що такі дії “призвели до серйозних збоїв у повсякденному житті людей та ділових операціях”.

Постраждала також провінція Гуандун, що є великим промисловим та транспортним вузлом. Місцеві чиновники заявили, що чимало компаній намагаються зменшити попит, працюючи лише два-три дні на тиждень.

Серед компаній, що тимчасово зупинили роботу, опинилися й такі техгіганти, як Apple та Tesla. Надалі це може ускладнити ситуацію з роботою ланцюгів постачання.

Китайська державна мережева корпорація заявила в понеділок, що “піде на все, щоб перемогти у важкій битві з постачанням електроенергії”, доклавши всіх зусиль для забезпечення потреб людей.